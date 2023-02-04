МО РФ показало возвращение российских бойцов с подконтрольной киевскому режиму территории
Российских военнослужащих удалось освободить в результате сложного переговорного процесса при посредничестве ОАЭ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны Российской Федерации показало кадры возвращения 63 российских военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории Украины.
Возвращение бойцов Вооруженных сил России стало возможным благодаря посредничеству руководства ОАЭ.
Освобожденные военнослужащие передают привет родным и близким, находятся в хорошем расположении духа.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов