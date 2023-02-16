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Беженец Валерий рассказал, что снайперы врага стреляли в мирных жителей под Артемовском

Андрей Аркадьев
Роман Закурдаев
18:26 16.02.2023
Мужчина сейчас в безопасности, в пункте временного размещения в одном из тыловых районов ДНР.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Едва сдерживая слезы, 78-летний Валерий Викторович рассказал, как покидал свой родной дом в пригороде Артемовска. Его супруга перенесла три инсульта. Одиноких пенсионеров, по сути, использовали как живой щит, когда украинские боевики превратили их поселок в укрепрайон.

«Жену я вытянул из горящего дома. Дом горит, шифер стреляет. Все погорело», - рассказал Валерий Викторович.

Отступая к Артемовску под натиском российских штурмовых групп, украинские боевики стирали населенный пункт с лица земли, чтобы он не достался противнику. Артиллерия и танки били по многоквартирным домам и частным постройкам без разбора.

«С шахты Володарского, там пятиэтажное здание, и оттуда снайперы били, даже мирных жителей. Украинские снайперы», - добавил Валерий Викторович.

В пункт временного размещения в одном из тыловых районов ДНР ежедневно прибывают целыми семьями. Ранее были из Соледара. Сейчас из Артемовска и десятков других деревень и поселков, откуда благодаря российским военным удалось эвакуировать в безопасное место сотни беженцев.

Без еды, воды и электричества Вера и ее семья провели в подвале своего дома несколько дней, пока продолжался штурм их поселка. Прикрываясь мирными людьми, украинские боевики сопротивлялись до последнего. Когда шансов удержать позиции не осталось, применили свои излюбленную тактику «выжженной земли».

«Первое попадание, как только уходили украинские войска, это был колодец. Нас лишали воды», - сказала беженка Вера.

Беженцы, которые готовы говорить всю правду о киевских формированиях, боятся и за себя, и за своих близких. Поэтому многие соглашаются на интервью только на условиях анонимности. Террор местного населения со стороны украинских так называемых «защитников» начался еще задолго до активных боевых действий, рассказывает Марина.

«Моих соседей, бабушку и дедушку 70 лет, ВСУшники выгнали из дома, закрыли в летней кухоньке, где был подвал. Они их там закрыли и подожгли. Они стояли и смеялись. Нам угрожали и говорили, и то вам нельзя, и то вам нельзя. И вы твари. Мы за вас кровь проливаем, а вы русский мир ждете», - добавила Марина.

Некоторые из беженцев навсегда запомнили имена и позывные своих спасителей - российских штурмовиков, которые героически, рискуя своей жизнью, проводили эвакуацию мирного населения под непрерывными обстрелами.

«Попросили хлеба у ребят, они дали. И в этот момент было прямое попадание в этого парня. Он с Екатеринбурга был. Молодой пацан. Буквально минута нас разделила», - поделился беженец Сергей.

Самое страшное теперь позади, они в безопасности. Беженцам предоставляется трехразовое питание, необходимая медицинская и психологическая помощь. Ведутся консультации по оформлению документов.

Между тем в Минобороны России сегодня заявили об уничтожении более сотни украинских боевиков за сутки на Краснолиманском направлении и отчитались об уничтожении двух РСЗО HIMARS на Донецком направлении.

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