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Глава СНБО Украины заявил, что СССР разрушили украинцы

Алексей Курильченко
17:24 16.02.2023
По словам Алексея Данилова, забастовки, в которых участвовали украинцы, привели к распаду Советского Союза.
Глава СНБО Украины заявил, что СССР разрушили украинцы
© Фото: Ruslan Kaniuka, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Вина в развале Советского Союза лежит на украинцах. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Я могу уверенно сказать, что именно мы, украинцы, развалили Советский Союз», - сказал Данилов в эфире украинского телевидения.

По его словам, в первой в Союзе стачке, которая произошла в 1989 году, из 176 шахтеров 96 были украинцами. По мнению главы СНБО, именно забастовки инициировали распад СССР.

Ранее Данилов призывал наносить удары по объектам на территории России, которые «наносят Украине ущерб». Его слова поддержал и заместитель главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, допустивший удары по Москве и Санкт-Петербургу.

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