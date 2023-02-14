В Херсонской области уничтожили арсенал боеприпасов украинских диверсантов

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В разных районах Херсонской области в январе текущего года сотрудники российских правоохранительных органов обнаружили тайники с различными снарядами.

Согласно данным МВД РФ, боеприпасы были подготовлены для украинских диверсантов. Специалисты одним управляемым взрывом уничтожили более 60 гранат и такое же количество взрывателей, 20 снарядов подствольного гранатомета и другие боеприпасы.

Ранее в Херсонской области российские оперативники обнаружили крупный тайник с оружием, предназначенный для диверсий. В обнаруженной специалистами яме оказалось более 250 боеприпасов для миномета и более 200 снарядов крупного калибра. Данный тайник был уничтожен взрывотехниками методом контролируемого подрыва.