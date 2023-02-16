Выгуливавшей теленка на Красной площади американке Дэй запретили въезд в РФ на 40 лет

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Американской экоактивистке Алисии Дэй, которая выгуливала теленка на Красной площади, запретили въезд в Россию на 40 лет.

О запрете сообщила сама американка в своей соцсети. Россию ее обязали покинуть сегодня вечером.

«Буду стараться обжаловать решение о том, что 40 лет не могу возвращаться в Россию, мои коровы умрут до этого», - написала девушка.

Ранее Дэй рассказывала, что не жалеет о приезде в Российскую Федерацию, а также сообщила о своих дальнейших планах после освобождения.

Напомним, что экоактивистку из Соединенных Штатов Алисию Дэй, которая приехала в Россию, арестовали 1 февраля на 13 суток. Американка решила прогуляться с теленком по кличке Доктор по Красной площади, чтобы показать красоты города. Сама экоактивистка заявила, что это не было акцией.