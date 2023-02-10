Глава Евросоюза заявил о решении стран ЕС совместно нарастить производство боеприпасов

Глава Еврокомиссии заявил, что в планах у ЕС увеличить сотрудничество по производству и поставкам боеприпасов и оборонных систем.

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Страны Евросоюза подготовят план по увеличению запасов боеприпасов к следующему саммиту ЕС. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи европейских лидеров в Брюссели заявил глава Еврокомиссии Шарль Мишель.

«Наша идея - к саммиту в марте достичь прогресса по сотрудничеству с индустрией производства и нашей способности поставлять наши оборонные системы с боеприпасами», - приводит его слова ТАСС.

По словам чиновника, такое решение было принято после того, как главы стран ЕС «посмотрели на свои запасы боеприпасов.

Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер опубликовала информацию о том, что в страну для обучения управлению подводными дронами прибыли украинские военные. Она также отметила, что принимает украинцев в рамках Миссии ЕС по оказанию военной поддержки Киеву.