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В Алабаме потерпел крушение военный вертолет, выживших нет

Дарина Криц
01:59 16.02.2023
Отмечено, что военный вертолет загорелся при ударе. Количество пассажиров пока не известно.
В Алабаме потерпел крушение военный вертолет, выживших нет
© Фото: @spann Twitter
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В Соединенных Штатах потерпел крушение военный вертолет. Чрезвычайное происшествие случилось в районе Харвест, штат Алабама. По информации местных правоохранительных органов и службы экстренной помощи, выживших в катастрофе нет.

Уточняется, что сообщение о крушении поступило в 15:01 по местному времени (00:01 16 февраля по московскому времени). Информацию приводит СМИ WAFF.

Представитель экстренной медслужбы сообщил изданию, что «вертолет загорелся при ударе, и неизвестно, сколько людей было на борту, но выживших нет». Также из-за крушения не пострадали автомобили и пешеходы.

Сообщается, что по состоянию на 15:15 спасатели продолжали тушить пожар. Также указано, что этот вертолет Blackhawk, «но в настоящее время неизвестно, кто его владелец».

Ранее в США с рельсов сошел поезд из 50 вагонов с опасными веществами. Когда часть вагонов сошла с рельсов, начался крупный пожар. Из более чем 100 вагонов поезда в 20 перевозился винилхлорид. Его продукты горения опасны для окружающей среды, само вещество ядовитое и легковоспламеняющееся.

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