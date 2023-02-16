Военный эксперт Кнутов заявил, что Эстония не произведет снаряды для Украины без США

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Канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм заявил о планах производства боеприпасов для Украины. По его словам, для начала изготовления потребуется около года. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал «Звезде», что подобное предприятие Эстония не сможет организовать без помощи американцев, так как им потребуются поставки пороха.

«Что касается Эстонии, они в состоянии сами производить гильзы и болванки... Сейчас американцы выделили серьезные деньги, чтобы организовать подобного рода предприятия не только в Эстонии, но и в других странах бывшего Советского Союза. Некоторые предлагают даже попытаться реанимировать старые предприятия - там, где они остались», - рассказал эксперт.

На базе этих предприятий можно будет наладить производство снарядов калибра 155 миллиметров - причем только самых примитивных, считает эксперт. Организация производства может занять от шести месяцев до года - речь идет не о крупном оружейном заводе, а о нескольких небольших предприятиях.

«Запад будет поставлять сырье, а они будут изготавливать. Там будет идти отчасти сборка, отчасти производство... Могут американцы поставлять, могут британцы. У них существует разделение труда - можно просто увеличить производство порохов, чтобы поставлять их в Эстонию», - заключил эксперт.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что Запад перестанет поставлять Украине оружие, если не увидит успехов на поле боя. В ином случае Штаты перенаправят средства на более перспективные направления - например, Тайвань.