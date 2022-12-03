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Рогозин заявил, что на украинских боевиков работают сотни космических аппаратов Запада

Анна Назайкина
09:18 03.12.2022
Рогозин заявил, что у него есть таблица, на которой отображаются пролеты над зоной СВО всех аппаратов, передающих информацию.
Рогозин заявил, что на украинских боевиков работают сотни космических аппаратов Запада
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress
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Сотни космических аппаратов многих стран мира работают в настоящий момент на украинских боевиков. Такое заявление сделал экс-глава Роскосмоса, руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал в беседе с RTД.

«Надо сказать, что на них работают не только военные спутники, на них работают гражданские, частные — все, что только есть. Это сотни космических аппаратов всех стран, объединенных западным сообществом, которое сегодня работает на Вооруженные силы Украины», - сказал он.

Рогозин утверждает, что украинским националистам оказывают помощь не только американские или военные спутники. Он также заявил, что у него есть таблица, на которой отображаются пролеты над зоной СВО всех аппаратов, передающих информацию.

«Прежде всего оптико-электронная разведка, радиотехническая разведка. Ну это, конечно, на два порядка больше, чем у нас, скажем так. И это серьезно», - отметил экс-глава Роскосмоса.

Ранее, 19 ноября, стало известно, что систему Starlink компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска, которая используется в настоящий момент, в частности, для того, чтобы обеспечивать украинских боевиков спутниковой связью, атаковала хакерская группировка Killnet.

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