ГД прекратила действие в России устава совета Европы и 20 договоров с организацией

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Государственная Дума РФ прекратила действие в России устава совета Европы, а также 20 договоров с организацией. Проект закона о прекращении действия в стране международных подписаний Совета Европы в январе внес президент России Владимир Путин.

«В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года», - следует из документа.

Помимо этого на территории РФ перестанут действовать Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1997 года, Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года, и другие.

Напомним, 15 марта 2022 года Министерство иностранных дел РФ сообщило о прекращении членства России в Совете Европы. По сообщению ведомства, страны НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога.