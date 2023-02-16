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Бойцы Северного флота отработали навыки боя в городских условиях в зоне СВО

Виктория Косогляденко
Анастасия Бобылева
05:00 16.02.2023
Как рассказали сами военнослужащие, в их работе главное - творческий подход, чтобы вражеские диверсанты не могли предугадать заранее действия наших бойцов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В южном секторе специальной военной операции, где продолжается фаза активных наступательных действий, проходит работа по зачистке освобождаемых территорий. По всей направлениям идут проверки и выявления диверсионно-разведывательных групп. Штурмовые группы Северного флота оттачивают навыки боевой работы в городских условиях.

Диверсанты могут укрываться в «заброшках» - домах, оставленных местными жителями. Кроме того, периодически российские военнослужащие обнаруживают свежие схроны с оружием на уже оставленных националистами позициях.

Небольшие группы боевиков, так называемые «спящие ячейки», могут быть опасны в случае потери бдительности нашими бойцами. Поэтому военнослужащие ВС РФ постоянно тренируются, оттачивая мастерство.

«Эта задача для нас не новая. У нас есть практика, опыт работы в подобных ситуациях. Но необходимо постоянное совершенствование, отработка и оттачивание всех навыков у всех подразделений. Каждый день, каждую ночь», - рассказывает боец с позывным «Багдад».

Работа в городских условиях имеет свои особенности. Вокруг люди, мирные жители, которые не должны пострадать. На этот случай у военнослужащих Северного флота есть несколько сценариев, причем совершенно непохожих. А основной принцип любого из них - действовать нешаблонно, нестандартно, чтобы противник не смог предугадать. Как рассказали бойцы, здесь главное - творческий подход.

Ранее российские летчики уничтожили вражеский самолет в зоне СВО. Полеты выполнялись на истребителях Су-30см и Су-35с.

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