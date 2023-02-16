Турчак сообщил о направлении Путину доклада рабочей группы по вопросам спецоперации

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Доклад, составленный рабочей группой по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации в рамках специальной военной операции, был направлен президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту», - написал Турчак в Telegram.

Содержание доклада глава рабочей группы не раскрыл. Доклады о проделанной работе будут направляться президенту ежемесячно.

Напомним, рабочая группа была сформирована в декабре прошлого года указом президента. Она занимается вопросами правового регулирования процессов мобилизации, созданием мобилизационных мощностей, а также вопросами продукции для Вооруженных сил. В состав группы помимо Турчака входят вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол, создатель военного Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, журналист и руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов, военкор ВГТРК Евгений Поддубный.