Путин образовал рабочую группу по взаимодействию органов власти и организаций для поддержки участников СВО

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Российский лидер Владимир Путин образовал рабочую группу по взаимодействию органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО. Его распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Образовать рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей», - указано в документе.

Рабочая группа должна будет работать над совершенствованием правового регулирования процессов мобилизации, разрабатывать идеи по созданию мобилизационных мощностей, а также заниматься продукцией для ВС РФ. Отчитываться о проделанной работе она будет ежемесячно.

Группу возглавит секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Также в ее состав входят вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол, создатель военного Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, журналист и руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов, военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

Ранее Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи. Он выразил надежду на то, что России удастся сделать мир более справедливым, и заявил, что все перемены в мире ведут к лучшему.