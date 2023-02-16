В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков отреагировал на слова Суркова о переговорах по Минским соглашениям

Алексей Курильченко
12:43 16.02.2023
Цель российской стороны заключалась в том, чтобы вынудить стороны переговоров реализовать свои обязательства.
Песков отреагировал на слова Суркова о переговорах по Минским соглашениям
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Читайте нас на:

У российской стороны изначально не было пессимизма на переговорах по Минским соглашениям, была цель выйти на урегулирование и вынудить стороны выполнить свои обязательства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете сколько российская сторона приложила усилий на переговорном треке для того, чтобы вынудить и украинскую сторону, и Берлин, и Париж встать на путь реализации тех обязательств, которые стороны взяли на себя по этим минским договоренностям. И усилия были потрачены изрядные», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что в переговорах участвовали как президент РФ Владимир Путин, так и выполнявший в то время обязанности помощника российского лидера Владислав Сурков. Несмотря на приложенные усилия, сейчас стало очевидно, что участники переговоров не собиралась выполнять указанные в соглашениях требования, подчеркнул пресс-секретарь. Ранее Сурков в интервью политологу Алексею Чеснакову заявил, что не рассчитывал на то, что Минские соглашения будут выполнены.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявил, что Украина и страны Запада обманули весь мир и «похоронили» Минские соглашения. При это за столом Совбеза ООН звучали заявления, что Запада якобы «хочет мирного урегулирования».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:43 В стране и мире
Песков отреагировал на слова Суркова о переговорах по Минским соглашениям
12:06 В стране и мире
Турчак сообщил о направлении Путину доклада рабочей группы по вопросам спецоперации
11:01 В стране и мире
Главврач «Коммунарки» Проценко сообщил о состоянии Костомарова
10:26 В стране и мире
Видео
Силовики обнаружили западные брошюры о разжигании ненависти к России в ЛНР
09:21 В стране и мире
Украинские боевики выпустили четыре ракеты HIMARS по Енакиево
Популярное
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Посольство США призвало американцев покинуть Россию
Видео
Потоки лавы выплескиваются из вулкана Килауэа на Гавайях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.