Песков отреагировал на слова Суркова о переговорах по Минским соглашениям

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У российской стороны изначально не было пессимизма на переговорах по Минским соглашениям, была цель выйти на урегулирование и вынудить стороны выполнить свои обязательства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете сколько российская сторона приложила усилий на переговорном треке для того, чтобы вынудить и украинскую сторону, и Берлин, и Париж встать на путь реализации тех обязательств, которые стороны взяли на себя по этим минским договоренностям. И усилия были потрачены изрядные», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что в переговорах участвовали как президент РФ Владимир Путин, так и выполнявший в то время обязанности помощника российского лидера Владислав Сурков. Несмотря на приложенные усилия, сейчас стало очевидно, что участники переговоров не собиралась выполнять указанные в соглашениях требования, подчеркнул пресс-секретарь. Ранее Сурков в интервью политологу Алексею Чеснакову заявил, что не рассчитывал на то, что Минские соглашения будут выполнены.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявил, что Украина и страны Запада обманули весь мир и «похоронили» Минские соглашения. При это за столом Совбеза ООН звучали заявления, что Запада якобы «хочет мирного урегулирования».