МИД РФ: «гражданская инфраструктура» Украины в космосе может стать законной целью для удара

Речь идет только о тех объектах, которые Киев решит использовать в военных целях.

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Объекты гражданской инфраструктуру Украины в космосе, которые предоставляются ей для выполненный военных задач, могут стать законной целью для ВС РФ. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко в эфире «России 24».

«Компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, предоставляемые Украине в военных целях, могут стать законной целью для ответного удара», - сказал Грушко.

Ранее Россия не раз заявляла, что все поставленное странами Запада вооружение Киеву будет расцениваться как цель для уничтожения. США уже предупредили Украину о критически важном моменте в конфликте с Россией. Страна или сможет применить поставленное вооружение таким образом, чтобы изменить расположение сил на поле боя, или в дальнейшем ей уже не смогут оказывать военную поддержку в таких масштабах.