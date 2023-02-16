Украинские боевики обстреляли школу-лицей в Енакиево реактивными снарядами из HIMARS
Енакиево находится на территории ДНР. Обстрелянное врагом здание школы получило повреждения - как снаружи, так и внутри.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Съемочная группа «Звезды» прибыла в Енакиево в Донецкой Народной Республике. Город пострадал от новых обстрелов со стороны украинских боевиков.
На территории школы-лицея информационных технологий разорвался вражеский снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS. Здание получило повреждения как внутри, так и снаружи.
На представленных корреспондентом нашего канала кадрах видно, как выбиты стекла и рамы, а внутри школы обширные помещения иссечены осколками.
Ранее корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев сообщил, что мирные кварталы Донецка разрушены в результате массированной украинской атаки «Смерчами» и HIMARS.