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Мирные кварталы Донецка разрушены в результате массированной атаки «Смерчей» и HIMARS киевских боевиков

Роман Закурдаев
Ирина Елагина
22:45 15.02.2023
Удары наносились такой силы, что толстые куски железа буквально разрывало на части.
© Видео: ТК "Звезда" © Фото: ТК "Звезда"
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Горловка, Макеевка, Иловайск, Донецк стали сегодня целями для украинских боевиков. По городам и селам били из гаубиц и HIMARS. Снаряды прилетали в жилые районы, многоэтажки и частный сектор. Известно, как минимум о пятерых раненных, повреждена гражданская инфраструктура. На месте обстрелов побывал корреспондент Роман Закурдаев.

Украинские боевики вновь ударили по мирным кварталам Донецка. Ракета реактивной системы залпового огня «Смерч» пробила мощные бетонные перекрытия и застряла между этажами. Калибр снаряда они уже не выбирают – этот один из самых крупных для РСЗО – 300 миллиметров.

«Смерч» обрушился на Ленинский и Буденовский районы города.

Сообщается, что эта ракета была сбита силами противовоздушной обороны, её фрагменты упали на территорию одной из городских больниц неподалеку от родильного дома. От разлета осколков в частном секторе повреждены почти три десятка домов.

Кроме мирных кварталов Донецка сегодня под обстрел попал и Иловайск. Из РСЗО HIMARS ударили по железнодорожной станции, а именно по локомотивному депо. Тут серьезные разрушения. Огромная на месте воронка.
Ракета зарылась глубоко в землю. Ударной волной повреждены все соседние здания.

«Толстые куски железа буквально разорвало на части такой силы был удар. Всего было зафиксировано три прилета. Сейчас там идут восстановительные работы», - сообщил корреспондент.

Железнодорожный узел в Иловайске, что в 40 километрах от Донецка из американских установок HIMARS обстреливают уже не первый раз. Бьют целенаправленно по путям и инфраструктуре.

Массированный удар по Донецку и его пригородам украинские боевики нанесли ранним утром, когда многие еще оставались дома. Вот кадры с автомобильного регистратора. Предположительно, это момент поражения силами ПВО противорадиолокационной ракеты HARM американского производства.

«Мы находились на кухне, пили кофе. Была яркая вспышка, озарило белым цветом. Очень мощных хлопок с вибрацией. Вышел в коридор все в дыму, думал дом горит», - рассказал Сергей, житель г. Макеевка.

Обломки ракеты разлетелись на сотни метров вокруг. В некоторых домах повсюду выбиты стекла. Осколками посечены припаркованные автомобили.
Один из крупных фрагментов и вовсе пробил окно и угодил прямо в квартиру. Сообщения о пострадавших не поступали.

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