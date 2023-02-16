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Главврач «Коммунарки» Проценко сообщил о состоянии Костомарова

Вероника Волосунова
11:01 16.02.2023
По словам главврача, сейчас Костомаров дышит самостоятельно. В больнице надеются на сохранение положительной динамики, но пока делать какие-либо прогнозы рано.
Главврач «Коммунарки» Проценко сообщил о состоянии Костомарова
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Олимпийский чемпион 2006 года начал самостоятельно дышать, в клинике надеются, что положительная динамика продолжится. Об этом сообщил главный врач «Коммунарки» Денис Проценко в интервью АиФ.

Проценко добавил, что фигурист находится под наблюдением большой команды московского здравоохранения, в его лечении участвуют коллеги федерального уровня. В течение первых пяти дней госпитализации Костомарова обсуждение лечения проходило каждые 12 часов с консилиумом.

«Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно. Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться», - сказал Проценко.

Главврач «Коммунарки» отметил, что у фигуриста начала восстанавливаться работа почек. До этого у них не было мочевыводящей функции. Болезнь оказала влияние почти на все органы, которые были вовлечены в этот процесс, включая сердце и, конечно, легкие.

По словам Проценко, все решения принимаются только по согласованию  с Костомаровым и его родственниками.

Напомним, о том, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, стало известно 10 января. Позже его перевели в «Коммунарку» для проведения процедуры искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, которую используют для поддержания жизни в самых сложных случаях. Спустя время в его состоянии стали появляться признаки скорого выздоровления, однако позже источники сообщили об ампутации стоп  из-за гангрены. Затем фигуристу ампутировали несколько пальцев на руках.

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