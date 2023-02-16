Пламя вспыхнуло рядом с главой Минздрава Турции в зоне землетрясения

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У ног министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа прогремел взрыв. Пламя рядом с чиновником вспыхнуло в угольной печи, когда он говорил с врачами в зоне землетрясения. Об инциденте сообщает телеканал AHaber.

«Когда министр здравоохранения Фахреттин Коджа общался с медицинским персоналом, в печи взорвался уголь», - передает телеканал.

Уточняется, что здоровью Коджа ничего не угрожает, информации о других пострадавших нет.

Напомним, в начале февраля на территории Турции произошло мощнейшее с 1939 года землетрясение. В результате разрушений, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, погибли более 35 тысяч человек. После трагедии в стране начались массовые аресты подрядчиков, проводивших строительство зданий. Суммарный ущерб от стихийного бедствия оценивается примерно в 80 миллионов долларов.