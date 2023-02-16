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Минобороны России впервые показало удары САУ «Хоста» по украинским боевикам

11:31 16.02.2023
Отработав по целям экипажи покинули позиции и произвели перезарядку артиллерийской установки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России впервые показало кадры применения 120-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) «Хоста» в зоне специальной военной операции.

На записи видно, как корректировщик сделал необходимые расчеты и передал данные. Расчеты артустановки выдвинулись на огневые позиции и нанесли удары по вражеским целям.

В описании к видео сказано, что поражение объектов украинских боевиков проводится одиночно и парами. Корректировку огня и доразведку целей обеспечили беспилотники и группы специальной разведки. Также камера БПЛА зафиксировала попадание снаряда. Отработав по цели, расчет покинул огневые позиции, чтобы избежать ответного удара.

2С34 «Хоста» - глубокая модернизация САУ 2С1 «Гвоздика». Может вести огонь боеприпасами калибра 120 миллиметров, включая мины, а также новейшими управляемыми высокоточными снарядами.

Ранее появились кадры боевой работы Су-25. Экипажи штурмовиков разгромили позиции и бронетехнику украинских боевиков в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов

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