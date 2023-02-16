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Экипажи Су-25 разгромили позиции и бронетехнику украинских боевиков в зоне спецоперации

10:31 16.02.2023
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи Су-25 нанесли удар по замаскированным укрепленным полевым позициям и бронетехнике киевских формирований. Штурмовики, прозванные «Грачами», работали на малых высотах.

Экипажи летели парами, а их действия согласовывались еще перед вылетом. После атаки летчики выполнили маневр и выпустили тепловые ловушки. Как отметили в Минобороны, все цели были уничтожены. Выполнив боевые задачи, летчики вернулись на аэродром. После вылетов началась подготовка самолетов к дальнейшей работе.

В арсенале Су-25 есть авиационная пушка, штурмовик может применять бомбы, а также неуправляемые и управляемые авиационные ракеты.

Ранее корреспондент Игорь Лапик в сюжете «Звезды» рассказал, как российские артиллеристы поразили националистов в районе Северского выступа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов

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