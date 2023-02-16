Глава союза логистов Федоткина заявила, что разрыв пограничной связи РБ и Литвы затронет Россию

Литовско-белорусское сообщение и так было одним из самых загруженных, а теперь очереди на пропускных пунктах вырастут многократно.

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Прекращение связи по обеспечению бесперебойного передвижения транспорта между Литвой и Белоруссией может ухудшить транспортное сообщение между двумя странами. Литовское направление ранее было лидером по части очередей на пограничных пунктах. Разрыв соглашения приведет к еще большему увеличению времени простоя транспорта, а значит, и к увеличению очередей - в том числе и на российской границе. Об этом «Звезде» рассказала исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина.

«С 2019 года действовало соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литвой, которое было направлено на бесперебойное обеспечение потока транспорта и увеличение пропускной способности пунктов пропуска. Это соглашение сейчас прекращает свое действие... Можем констатировать, что поток очередей (в Россию. - Прим. ред.) может кратно увеличиться», - заявила Федоткина.

Напомним, Литва уведомила Белоруссию о том, что в одностороннем порядке прекращает взаимодействие по бесперебойному потоку транспорта через границу. Причины отмены соглашения литовская сторона не назвала.