Росгвардейцы ликвидировали украинские боеприпасы, найденные под Лисичанском

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Сотрудники Росгвардии обезвредили боеприпасы в Луганской Народной Республике. Взрывоопасные предметы были найдены в районе Лисичанска, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты обследовали территорию и достали 30 осколочно-фугасных снарядов и две противотанковые мины, а затем ликвидировали боеприпасы накладным зарядом.

В другом населенном пункте росгвардейцы нашли около двухсот мин калибром 82 миллиметра, а также выстрелы для РПГ и осколочно-фугасные снаряды - более сотни боеприпасов.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры стрельбы 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» в зоне спецоперации. В небольшом видеоролике можно увидеть процесс подготовки к артиллерийскому выстрелу. Показано, как заряжается орудие, раздается команда и производится выстрел.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов