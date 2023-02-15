Момент удара американской HARM по жилому дому в Макеевке попал на видео

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

© Видео: PierreDBorrelli, Twitter © Фото: PierreDBorrelli, Twitter

Украинские боевики выпустили по Макеевке в Донецкой Народной Республике противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM американского производства. В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), проинформировали, что снаряд упал в жилом квартале в Червоногвардейском районе.

Кроме того, момент попадания ракеты по жилому дому удалось снять на видео. Сведений о пострадавших и погибших пока нет.

Ранее, в ночь на субботу 11 февраля, украинские боевики провели массированный артиллерийский обстрел Макеевки. Тогда националисты выпустили по населенному пункту 14 снарядов калибра 155 мм.