Украинские боевики выпустили по Макеевке 14 снарядов за полчаса
Украинские боевики в ночь на субботу провели массированный артиллерийский обстрел Макеевки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно опубликованным данным, националисты открыли огонь в полпервого ночи.
«00:29 - н.п. Ласточкино – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», - пишет СЦКК.
На этом обстрел не прекратился. В промежутке с 00:29 до 00:52 боевики выпустили по городу еще девять артиллерийских снарядов натовского образца. По данным СЦКК, обстрелы велись не только из Ласточкино, но и из Орловки.
В настоящий момент информация о пострадавших не поступала.
Артиллерийский огонь по населенным пунктам ДНР ведется регулярно. На этой неделе в Макеевке вспыхнул газопровод высокого давления, предположительно, из-за попадания в него одного из снарядов, выпущенных украинскими националистами.