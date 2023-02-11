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Украинские боевики выпустили по Макеевке 14 снарядов за полчаса

Семен Лавров
02:05 11.02.2023
Ночью в субботу украинские националисты выпустили 14 снарядов калибра 155мм по Макеевке в ДНР. По данным СЦКК, обстрелы велись из населенных пунктов Орловка и Ласточкино.
Украинские боевики выпустили по Макеевке 14 снарядов за полчаса
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk Keystone Press Agency Globallookpress
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Украинские боевики в ночь на субботу провели массированный артиллерийский обстрел Макеевки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно опубликованным данным, националисты открыли огонь в полпервого ночи.

«00:29 - н.п. Ласточкино – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», - пишет СЦКК.

На этом обстрел не прекратился. В промежутке с 00:29 до 00:52 боевики выпустили по городу еще девять артиллерийских снарядов натовского образца. По данным СЦКК, обстрелы велись не только из Ласточкино, но и из Орловки.

В настоящий момент информация о пострадавших не поступала.

Артиллерийский огонь по населенным пунктам ДНР ведется регулярно. На этой неделе в Макеевке вспыхнул газопровод высокого давления, предположительно, из-за попадания в него одного из снарядов, выпущенных украинскими националистами.

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