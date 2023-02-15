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Госдума и Совфед соберутся на внеплановое заседание 22 февраля

Елизавета Потейчук
09:27 15.02.2023
Отмечено, что заседание нужно для того, чтобы успеть «одобрить законы, которые должны вступить в силу с 1 марта».
Госдума и Совфед соберутся на внеплановое заседание 22 февраля
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Государственная Дума и Совет Федерации РФ проведут внеплановое заседание. Как сообщил агентству РИА Новости источник в верхней палате, заседание пройдет 22 февраля.

«Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра - Госдума, в 15:00 - мы», - сказал он.

Кроме того, сообщения о внеплановом заседании подтвердил сенатор Вячеслав Тимченко. В беседе с ТАСС Тимченко указал, что внеплановое заседание необходимо из-за длинных выходных с 23 по 26 февраля включительно, чтобы успеть «одобрить законы, которые должны вступить в силу с 1 марта».

Ранее в Госдуму внесли законопроект об изменении порядка расчета стоимости нефти для налогов.

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