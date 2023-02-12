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В Госдуму внесли законопроект об изменении порядка расчета стоимости нефти для налогов

Анна Касаткина
20:57 12.02.2023
В правительстве предложили рассчитывать среднюю стоимость нефти Urals исходя из цены марки Brent.
В Госдуму внесли законопроект об изменении порядка расчета стоимости нефти для налогов
© Фото: Nikolay Gyngazov Russian Look GlobalLookPress
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, уточняющий среднюю цену российской нефти марки Urals. Информация о законопроекте содержится в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, предлагается ограничить размер скидки при расчете налога на добычу полезных ископаемых и на дополнительный доход. Скидку предлагается ограничить с апреля. Так, если дисконт на нефть Urals будет превышать $34 от средней цены на марку Brent, то власти будут рассчитывать налогообложение исходя из стоимости Urals со скидкой в $34. В мае цена Urals будет учитываться как стоимость Brent минус $31, в июне будет применяться дисконт в $28, а в июле - $25.

Министерство финансов в своем Telegram-канале пояснило, что переходный период применения скидок к стоимости Brent поможет нефтяным компаниями приспособиться к новому порядку расчета налогов на базе котировок Urals.

В настоящее время цена нефти марки Urals рассчитывается на основе данных ценового агентства Argus. Осенью агентство запустило новую систему расчета стоимости российской нефти на базе портов в РФ, так как прошлая стала нерелевантной из-за нефтяного эмбарго Евросоюза.

Эмбарго на поставки российской нефти по морю в страны ЕС, G7 и Австралию вступило в силу 5 декабря 2022 года. Потолок цен на российскую нефть западные страны установили на уровне $60 за баррель. Россия заявила, что не будет поставлять сырье странам, участвующим в механизме потолка стоимости, который позднее был установлен и на российские нефтепродукты. В начале февраля вице-премьер Александр Новак анонсировал сокращение  Россией добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

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