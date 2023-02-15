В Новосибирске рассказали о плащах-невидимках для бойцов ВС РФ

Маскировкой от тепловизора функционал новых экипировочных плащей не ограничивается. Их также можно использовать как носилки для раненых и в качестве каремата для ночевки в холодных окопах.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Настоящие плащи-невидимки создали сибирские изобретатели для тех, кто выполняет боевые задачи в районах проведения специальной военной операции. Особенность новой экипировки заключается не в привычном камуфляже, а в термоизолирующем материале внутри, который делает человека неразличимым для тепловизора.

За такой завесой человек для прибора становится невидимым. Идея принадлежит военным.

«У военных было понимание, что им необходимо в первую очередь и что они не могут достать в обычном магазине. Соответственно, у них уже была готовая идея, нам ее оставалось только доработать: как закрепить так, чтобы ничего не развалилось, как ее сделать многофункциональной, как скомбинировать материал так, чтобы он был долгосрочный, а не на полчаса», - рассказал Юрий Рубцов, генеральный директор швейной фабрики.

Производство спортивной экипировки на предприятии отошло на второй план. На первом - добровольная помощь фронту. Спрос на эти чудо-накидки огромный, но они не продаются.

«Это вторая тысяча накидок идет, у нас сейчас по большому счету возможность ограничена, но потребности намного больше. Много обращаются и в частном порядке - жены кадровых военных, которые хотят приобрести вот эти накидки. Но мы их не продаем», - добавил Сергей Майоров, руководитель Союза отцов Новосибирской области.

Сотрудники швейной мастерской рассказывают, что теперь для них это больше чем просто работа. Чудо-накидки делают «не для продажи», а потому что верят в победу и хотят поддержать бойцов.

«У меня находится зять на службе, отдает, получается, долг. Знаем, что это все для наших ребят, помогаем, ждем, надеемся!» - поделилась Земфира Темирова, сотрудница предприятия.

Благодаря обратной связи от бойцов и находчивости конструкторов изделие быстро удалось сделать многофункциональным. Так, использовать его можно не только как накидку от тепловизора, но и как каремат для ночевки в холодных окопах и блиндажах, а также, благодаря специальным ручкам, как носилки для транспортировки раненых.

При поддержке неравнодушных удалось арендовать дополнительные площади и закупить оборудование. В планах не только увеличить объем выпуска накидок, но и разработать новые изделия, которые помогут выполнять боевые задачи легче и безопаснее.

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