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Украинские боевики выпустили по Макеевке ракету HARM

Вероника Волосунова
09:14 15.02.2023
Ракету американского производства AGM-88 HARM зафиксировали в 7.25 утра.
Украинские боевики выпустили по Макеевке ракету HARM
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Украинские боевики выпустили американскую ракету AGM-88 HARM по Макеевке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.25 - н.п. Красноармейск – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущена 1 ракета AGM-88 HARM», - следует из сообщения представительства в Telegram-канале. 

Утром украинские националисты выпустили пять ракет из РСЗО «Himars» по направлению «н.п. Константиновка – н.п. Иловайск» также в ДНР.

Ранее появилась информация о том, что в Донецке прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, сработала система ПВО. Была сбита ракета.

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