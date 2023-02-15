В Донецке прогремел мощный взрыв

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В среду утром в Пролетарском районе Донецка услышали мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что сработала ПВО. По информации от силовиков, под прицелом системы противовоздушной обороты оказалась ракета.

Ранее США предупредили Киев о критическом моменте в отношениях с Россией. Если Украина не сможет эффективно воспользоваться поставленным странами Запада вооружением и изменить ситуацию на поле боя, то в дальнейшем ей уже не смогут оказывать помощь таких же масштабов.