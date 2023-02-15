Опубликовано видео боя за опорный пункт между российскими десантниками и украинскими боевиками

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России продемонстрировало видео боя за опорный пункт между российскими десантниками и подразделениями украинских боевиков в районе проведения специальной военной операции на Украине. Воины «крылатой пехоты» при поддержке огня артиллерии в ходе наступления подавили сопротивление опорного пункта противника и вынудили украинских боевиков оставить позиции.

Спустя некоторое время украинские подразделения при поддержке бронетехники попытались контратаковать и отбить ротный опорный пункт. Российские десантники своевременно вскрыли намерения противника контратаковать, открыли огонь из противотанковых средств поражения, ручных гранатометов и стрелкового вооружения.

В результате огня российских десантников украинская контратака была сорвана. В ходе боя нашими десантниками были уничтожены несколько единиц бронетехники и большое количество личного состава подразделений врага.

Ранее российские танкисты рассказали о своем подвиге, за который были награждены медалями. В бою они захватили вражеский танк и вывели его из-под огня украинских националистов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.