По словам политолога Андрея Манойло, поставляют в основном американское оружие, а платят за него европейские страны.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Военно-промышленный комплекс США может получать двойную или даже тройную прибыль от конфликта на Украине, поскольку поставляемое европейцами вооружение Киеву в основном американского производства. В таком случае Соединенным Штатам выгодно затягивание конфликта, заявил политолог Андрей Манойло.

Андрей Майноло считает, что у американцев есть особенный стиль поведения в конфликтах в разных частях мира. Запад отправляет в основном американское оружие, за поставки которого платят европейские страны.

«Таким образом, военно-промышленный комплекс США получает двойную, может быть, и тройную прибыль. Потому что, во-первых, они получают целевые ассигнования из конгресса в бюджет США, которым американское правительство подпитывает свой оборонный комплекс. А во-вторых, они получают заказы, которые оплачиваются европейскими деньгами», - сообщил политолог.

Политолог также отметил, что ОПК Соединенных Штатов использует конфликт на Украине также на дальнюю перспективу. Сейчас американское правительство заставляет страны Европы поставлять Киеву относительно устаревшее национальное вооружение, потери которого придется компенсировать. Также власти США принуждают отправлять новые образцы, в том числе танки Leopard от ФРГ, несмотря на то что Германия сама в них нуждается.

«Сейчас это оружие уйдет на Украину, где будет перемолото и утилизировано нашими союзными силами, а взамен американцы этим странам для восполнения потерь в технике навяжут свои виды вооружения и продадут их втридорога», - добавил Манойло.

В результате США рассчитывают не только на нанесение военного ущерба РФ, но и рассматривают экономический фактор.

Ранее днем в Кремле назвали тупиковой ситуацию с поставками Западом вооружений Украине, поскольку все больше стран НАТО становятся прямыми участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что такие действия Запада не изменят ход событий, специальная военная операция РФ на Украине будет продолжаться.