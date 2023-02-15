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Российские танкисты захватили вражеский танк и вывезли его с поля боя

Виктория Косогляденко
Анастасия Бобылева
05:27 15.02.2023
За свой подвиг танкисты получили медали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Косогляденко
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Российские танкисты рассказали о своем подвиге, за который были награждены медалями. В бою они захватили вражеский танк и вывели его из-под огня украинских националистов.

Произошло это 25 февраля 2022 года, когда российские войска зашли в Мелитополь. На улицах города шли ожесточенные танковые бои. Лейтенант Баясхалан Чимитцыренов командовал ротой танкистов. Он рассказал, как во время одного из боев, в котором у противника было численное превосходство, он смог вывезти из-под массированного обстрела польский танк, принадлежавший националистам.

«Танк стоял в буферной зоне. То есть ни они не могут подойти, ни мы не можем подойти. Я посмотрел, к нашему переднему краю он был ближе всего», - вспоминает Чимитцыренов.

К машине подъехал российский танк, и лейтенант зацепил первый трос. Боевики начали обстрел, однако это не остановило бойца. Он решил везти польский танк на одном тросе. Так, вражеская техника оказалась в руках у российских военнослужащих.

За проявленные мужество и отвагу лейтенант Баясхалан Чимитцыренов награжден Медалю за заслуги перед отечеством 2 степени.

Также награжден был наводчик-оператор танкового батальона Хонгр Эрдниев. Ему дали медаль Суворова.

Он вместе с экипажем прикрывал наших бойцов во время захвата польского танка. Украинские боевики били по танку Эрдниева из минометов, противотанковых установок и других орудий, однако , благодаря слаженности и профессионализму экипажа, потерь удалось избежать.

Ранее российский снайпер рассказал, как спас товарищей, попавших в засаду боевиков. Боец ликвидировал двух вражеских пулеметчиков и снайпера.

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