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Сербия сохранила приверженность курсу на сотрудничество с Россией и снова не поддержала решение Совета Европы об антироссийских санкциях. Об этом сегодня заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель напомнил, что 23 января Совет принял решение расширить список отдельных лиц и органов, против которых в 2014-м году введены санкции из-за ситуации на Украине, а 4 февраля — решение об ограничении цен на нефтепродукты. Эти решения поддержали все страны-кандидаты в ЕС в Балканском регионе, за исключением Сербии, сообщает RT на Балканах.

Ранее сообщалось, что Сербия отказалась подержать одиннадцать решений о политической и экономической блокаде России. В Кремле понимают, каких усилий руководству Сербии стоит подобная принципиальность. Россия высоко ценит «взвешенный внешнеполитический курс, который Белград реализует в сложной международной обстановке» и поддерживает усилия Сербии по защите своей территориальной целостности в противостоянии с Косово, отметил сегодня президент РФ Владимир Путин в письме сербскому коллеге по случаю предстоящего Дня государственности Республики Сербия.