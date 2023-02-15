Berliner Zeitung: Херш заявил, что Байден решил дать немцам замерзнуть зимой, но не прекратить их поддержку Киева

Он также рассказал об интересах Норвегии в срыве поставок газа в Европу по газопроводам «Северный поток».

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Американский журналист Сеймур Херш, автор скандального расследования о терактах на российских газопроводах «Северный поток», к которым имеют непосредственное отношение Соединенные Штаты, заявил, что президент Байден таким образом решил дать жителям Германии возможность замерзнуть.

Херш добавил, что Байден предпочел бы это вместо прекращения поддержки Украины со стороны немцев. Об этом он рассказал в интервью изданию Berliner Zeitung.

«Конечно, есть много способов проверить малоизвестную информацию, которой поделились со мной источники. Дело в том, что Байден решил дать немцам замерзнуть этой зимой. Президент Соединенных Штатов предпочел бы, чтобы Германия замерзла, чем то, что Германия, возможно, перестанет поддерживать Украину, и для меня это более разрушительная вещь», - сказал Херш.

Также Херша спросили про роль и степень вовлеченности Норвегии в данном инциденте. Он пояснил, что официальный Осло также имел свою заинтересованность в срыве поставок газа в Европу по «Северным потокам».

«Они также очень заинтересованы в увеличении поставок природного газа в Западную Европу и Германию. И вот, что они сделали - они увеличили свой экспорт. Так почему бы не объединить усилия с США по экономическим причинам? Кроме того, в Норвегии наблюдается заметная неприязнь к России», - ответил Херш на вопрос.

Немногим ранее Сеймур Херш заявил, что подрыв Байденом «Северных потоков», - величайшая глупость. Поясняя, он сказал, что сделанные Штатами эти подрывы «сыграют на руку» Китаю, так как сближают его с Евросоюзом в отношении возобновляемых источников энергии.