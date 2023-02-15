The Washington Post: США следили за китайским аэростатом с момента его взлета с острова Хайнань

Предполагается, что китайский аппарат мог сбиться с пути «из-за необычных погодных условий».

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По информации американских СМИ, за китайским аэростатом, сбитым над Атлантикой, спецслужбы и военные представители Соединенных Штатов вели пристальное наблюдение.

Сообщается, что они отслеживали его еще с момента взлета с острова Хайнань. Наблюдение за ним велось в течение недели. Об этом пишет издание The Washington Post.

«США отследили воздушный шар-шпион Китая с момента его запуска на острове Хайнань», - гласит опубликованная информация.

Также в СМИ предполагают, что китайский аппарат мог сбиться с пути «из-за необычных погодных условий», проделав путь над Аляской и континентальной частью США.

Немногим ранее другое СМИ - информагентство Reuters - приводило сведения, что приказ сбить объект над озером Гурон в США отдал лично президент Байден. Несмотря на то, что угрозы для целей на суше не было, согласно представителю американской администрации, Байден отдал приказ сбить неопознанный объект.