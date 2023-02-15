В стране и мире В стране и мире В стране и мире

The Washington Post: США следили за китайским аэростатом с момента его взлета с острова Хайнань

Марина Крижановская
02:42 15.02.2023
Предполагается, что китайский аппарат мог сбиться с пути «из-за необычных погодных условий».
The Washington Post: США следили за китайским аэростатом с момента его взлета с острова Хайнань
© Фото: Petty Officer 1st Class Tyler Th Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

По информации американских СМИ, за китайским аэростатом, сбитым над Атлантикой, спецслужбы и военные представители Соединенных Штатов вели пристальное наблюдение.

Сообщается, что они отслеживали его еще с момента взлета с острова Хайнань. Наблюдение за ним велось в течение недели. Об этом пишет издание The Washington Post.

«США отследили воздушный шар-шпион Китая с момента его запуска на острове Хайнань», - гласит опубликованная информация.

Также в СМИ предполагают, что китайский аппарат мог сбиться с пути «из-за необычных погодных условий», проделав путь над Аляской и континентальной частью США.

Немногим ранее другое СМИ - информагентство Reuters - приводило сведения, что приказ сбить объект над озером Гурон в США отдал лично президент Байден. Несмотря на то, что угрозы для целей на суше не было, согласно представителю американской администрации, Байден отдал приказ сбить неопознанный объект.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:13 В стране и мире
В Коломне удалось ликвидировать открытое горение на территории завода
21:00 В стране и мире
Осмотр корабля «Прогресс МС-21» с помощью американского манипулятора завершен
16:49 В стране и мире
Норвежские специалисты готовят «независимое заключение» о радиации в Чернобыле для провокации против ВС РФ
16:24 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что права и свободы россиян должны быть защищены
14:32 Армия
Видео
МО РФ: российские истребители сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8
Популярное
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Упавший возле койки Саакашвили попал на камеры наблюдения в палате
Актер Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству о замене наказания на принудительные работы
Посольство США призвало американцев покинуть Россию
Трещину в земле шириной более 200 метров в турецком Хатае сняли с коптера
Видео
Путин: на хамство нужно отвечать принципом «с волками жить - по-волчьи выть»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.