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РФ запросила заседание Совбеза ООН по подрыву «Северного потока» на 22 февраля

Ирина Елагина
20:40 15.02.2023
Россия намерена публично рассмотреть сведения о возможном участии США в диверсии на «Северных потоках».
РФ запросила заседание Совбеза ООН по подрыву «Северного потока» на 22 февраля
© Фото: Danish Defense Ministry XinHua Globallookpress
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Россия запросила на 22 февраля проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с подрывом «Северных потоков». Основанием для экстренной встречи стало журналистское расследование Сеймур Херш и его выводы об участии США и Норвегии в диверсии на российском газопроводе в Балтийском море.

«В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода "Северный поток" мы запросили на 15.00 по Нью-Йорку 22 февраля заседание Совбеза ООН», - сообщил в Telegram-канале первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Ранее сообщалось, что всемирно известный американский журналист Сеймур Херш провел расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и привел доказательства участия военных США и Норвегии в этой диверсии: в разработке плана подрыва, по его данным, участвовал Пентагон по указанию Байдена, а в реализации была задействована боевая авиация Норвегии.

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