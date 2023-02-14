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Саммит НАТО показал отсутствие единства по вопросу военной помощи Киеву

Константин Коковешников
Ирина Елагина
21:15 14.02.2023
Министру обороны Украины ничего не остается, как запускать бумажные самолетики, с поставкой боевой авиации НАТО не спешит.
© Видео: ТК "Звезда" © Фото: Boris Roessler dpa Globallookpress
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В Брюсселе прошло заседание в формате Рамштайн. Одним из главных вопросов было выделение режиму Зеленского западными странами истребителей. Именно на такую помощь рассчитывал прибывший на встречу министр обороны Украины Алексей Резников. Однако по итогам разговора о поставке боевой авиации объявлено не было. Но сделано много других интересных заявлений. Их выслушал Константин Коковешников.

Десятое, юбилейное заседание в так называемом формате Рамштайн в этот раз проходит не на американской военной базе в Германии, а в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Судя по настроению украинский министр обороны Алексей Резников ни в какую отставку и не собирается. Как будто и не было коррупционного скандала с закупкой продовольствия ВСУ по завышенным ценам. Почерк PR-технологов Украины, которые теперь везде изображают истребители, на этот раз проявился в гардеробе Алексея Резникова. Вот он разворачивает торчащий у него из кармашка платок и делает вид, что об истребителях Киев уже договорился. Но почему-то очертаниями самолет напоминает вовсе не американский F-16, а российский Су-27.

При этом предоставить авиацию, по крайней мере, на этом этапе ни одна из стран НАТО Киеву не готова. Хотя, например, Великобритания заявила о планах включить в программу подготовки украинских военнослужащих летчиков-истребителей. Задача минимум - увеличить производство боеприпасов, о нехватке которых заявил накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг. Сегодня он по сути публично признался, что накачку Киевом оружия альянс начала еще 8 лет назад. То есть еще до того, как были подписаны Минские соглашения.

«С 2014 года союзники по НАТО оказывают поддержку Украине обучением, снаряжением. Так, чтобы украинские вооруженные силы в 2022 году были намного сильнее, чем 9 лет назад», - заявил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.

Washington Post пишет, что США предупредили Украину о переломном моменте в конфликте с Россией. Но речь не о скорых боях за новые населенные пункты, а возможных перебоях с поставкой на Украину оружия, которые якобы могут возникнуть уже летом. Пока же речь в основном о поставкам немецких танках Leopard, к которым уже присоединились 8 стран. Еще одну ставку в США делают на передаче режиму Зеленского старого советского оружия.

«Для увеличения бронетанковой мощи Соединенные Штаты, Чешская Республика и Нидерланды совместно предоставляют более 90 танков Т-72. Это в дополнение к последней поставке Польшей танков Т-72», - заявил Ллойд Остин, министр обороны США.

О том, что поставки оружия лишь затягивают противостояние, по сути в открытую признал и министр обороны Германии Борис Писториус.

«Что касается обстановки на Украине, то я придерживаюсь сдержанных позиций – я не думаю, что в краткие сроки возможен конец конфликта, если можно так выразиться», - отметил Борис Писториус.

Однако в руководстве ЕС по-прежнему рассматривают лишь военный способ решения конфликта. Его апологет - Жозеп Боррель - планирует брать средства из так называемого Европейского фонда мира, и в понедельник верховный комиссар планирует обсудить эту тему на встрече с министрами иностранных дел ЕС.

«В прошлом европейский фонд мира уже использовался для поставок нелетального оружия в страны, с котором у нас есть сотрудничество. мне кажется, сейчас пришла пора мобилизовать его резервы. Сейчас, какое оружие выделить, решает каждая конкретная страна», - предложил Жозеп Боррель.

А пока администрация Байдена старается продавить в Конгрессе новый пакет военной помощи Украине - в размере 10 миллиардов долларов - аудит средств, запущенный по инициативе республиканцем, может аукнуться Киеву в принципе сокращением финансирования. И эти почти дружеские похлопывания по плечу не должны вводить в заблуждение.

Известный украинский блогер Анатолий Шарий пишет, что по его информации американцы все-таки добились решения отставки Резникова и ждать нового назначения исполняющего обязанности стоит уже на этой неделе.

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