В Подмосковье участникам СВО торжественно передали необходимое ремонтное оборудование

Оборудование и расходные материалы, которые были отправлены в ремонтно-восстановительные подразделения в зоне СВО.

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В подмосковном Наро-Фоминске представители коммерческой организации города Москвы передали для нужд специальной военной операции ремонтно-техническое имущество, оборудование и расходные материалы, которые были отправлены в ремонтно-восстановительные подразделения в зоне СВО.

«Наша компания хотела бы выразить свою гражданскую позицию, мы хотим поддержать наших бойцов, ребят, которые находятся на передовой, выполняют задачи специальной военной операции. Поэтому мы закупили оборудование, расходные материалы, необходимые для выполнения ремонтных работ и сегодня мы их передаем в Вооруженные силы с надеждой, что оно им пригодится в ежедневной тяжелой работе и поможет успешно выполнять поставленные перед ними задачи» - сообщил представитель компании Василий Ким.

В свою очередь, заместитель командира ремонтного батальона майор Дмитрий Егоренко выразил уверенность, что подобранное имущество будет подспорьем для ремонтно-восстановительных подразделений и поблагодарил представителей компании за оказанную помощь и поддержку.

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Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов