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Швеция и 17 стран НАТО подписали документ о совместном использовании спутниковых сетей

Игнат Далакян
17:09 15.02.2023
Осуществлять разведку из космоса подписавшие документ страны предполагают посредством сотрудничества и совместного использования национальных возможностей.
Швеция и 17 стран НАТО подписали документ о совместном использовании спутниковых сетей
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Globallookpress
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На саммите руководителей министерств обороны НАТО в Брюсселе Швеция и еще 17 стран альянса подписали письмо о намерениях совместно использовать спутниковые сети для улучшения ведения разведки из космоса. Об этом сообщило оборонное ведомство Великобритании.

Как передает РИА Новости заявление Министерства обороны Великобритании, будет разработана основа для улучшения ведения наблюдения при помощи спутниковых сетей посредством многонационального сотрудничества и совместного использования национальных возможностей.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО обсудит вопрос поддержки Украины на саммите военного блока, который пройдет 14-15 февраля. Согласно его словам, будет затронут вопрос увеличения поддержки Киева.

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