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Столтенберг: НАТО обсудит поддержку Украине 14-15 февраля

Игнат Далакян
15:50 13.02.2023
Йенс Столтенберг также подчеркнул необходимость ускорения военных поставок Украине.
Столтенберг: НАТО обсудит поддержку Украине 14-15 февраля
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress
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Главы министерств обороны стран - челнов Североатлантического альянса на встрече в Брюсселе 14-15 февраля обсудят вопрос увеличения поддержки Украины. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы обсудим поддержку Украины и увеличение этой поддержки», - цитирует РИА Новости Столтенберга.

Кроме того, руководитель НАТО подчеркнул, что важно ускорить эти военные поставки.

Ранее официальный представитель генсека НАТО Столтенберга Оана Лунгеску заявила, что руководитель Североатлантического альянса не имеет намерений оставаться на данном посту после истечения срока.

Напомним, что Йенс Столтенберг занимает пост генерального секретаря НАТО уже почти девять лет и продлевал свой срок три раза. Срок полномочий руководителя Североатлантического альянса истекает в сентябре текущего года.

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