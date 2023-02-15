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Путин заявил, что предстоит еще многое сделать для повышения качества медпомощи в регионах

Игнат Далакян
17:32 15.02.2023
Президент РФ анонсировал открытие новых объектов здравоохранения в ряде российских регионов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что предстоит многое сделать для повышения качества медицинской помощи в регионах. Об этом глава Российского государства сообщил на совещании, посвященном открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов.

«В целом по стране нам еще предстоит многое сделать для повышения доступности и качества медицинской помощи, причем от крупных федеральных медицинских центров до районных поликлиник и ФАПов», - сказал президент России.

Владимир Путин заявил, что открывается несколько объектов здравоохранения в разных регионах Российской Федерации. Он отметил, что часть из них уже приступили к работе, а другие готовятся принять пациентов в ближайшее время. По словам президента РФ, объекты здравоохранения открываются в Саратовской, Липецкой и Белгородской областях, Красноярском крае, Кабардино-Балкарии, а также в Запорожской области.

Ранее президент России обращался к участникам коллегии МЧС РФ. Владимир Путин отметил мужественные и решительные действия сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций с начала СВО.

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