Атака на «Северные потоки»: выйдут ли США сухими из воды после расследования Херша

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Тема подрыва российских газопроводов в Балтийском море вновь в топе новостей западных средств массовой информации. После скандальной статьи знаменитого американского журналиста Сеймура Херша, где он назвал США и НАТО виновниками диверсий на «Северных потоках», американские спецслужбы, по всей видимости, пытались спешно замести следы. Спустя несколько дней материал Херша нельзя было найти ни в одном поисковике. Но от ответа официальным властям Соединенных Штатов уйти не удалось.

Во время брифинга с представителями СМИ, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Госдеп по-прежнему уверен в непричастности властей своей страны к диверсиям на российских газопроводах.

«Вместо того, чтобы позволять ретранслировать эту пропаганду в зале для брифингов, позвольте мне лучше просто сказать, что это фундаментальное непонимание того, как работает надзор Конгресса, не говоря уж о том, что Херш полностью неверно подал факты, что он уже ранее делал в очень серьезных случаях», - сказал Прайс.

Какие именно это были случаи, известно, наверное, только самому Прайсу. Ведь практически все расследования Херша ранее подтверждались, за что журналист и стал лауреатом Пулитцеровской премии.

«Это известная фигура в американском медийном пространстве, человек, который занимался расследовательской журналистикой, попыткой представить какие-то версии событий, которые так и не были раскрыты. Назвать его авантюристом или безответственным человеком было бы неверно», - отмечает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

В пользу Херша говорит и опубликованный накануне снимок с сервиса Flightradar . Согласно его данным, 26 сентября за результатами подрыва газопроводов, предположительно, наблюдал американский патрульный противолодочный самолет P-8А Poseidon. По информации сейсмологов, первый взрыв на подводных газовых магистралях произошел в два часа ночи. Американское воздушное судно оказалось на месте ЧП ровно через час после случившегося.

«Больше 100 единиц самолетов Poseidon находится на вооружении США. Они регулярно занимаются несением патрульной службы...может отклоняться от маршрута для проверки приказов сверху...Скорее его ,здесь поступила информация от сейсмодатчиков ,что произошло некое явление на дне около побережья Дании, самолету дали команду посмотреть, что там произошло», - предположил военный эксперт Дмитрий Корнев.

Диверсия произошла в территориальных водах Дании, а сами «Северные потоки» построили, чтобы обеспечить российским газом Европу, в первую очередь Германию. Так значит ли это, что подрыв газовых магистралей, организованный штатами, может считаться прямой угрозой безопасности ее союзников по НАТО? В кабмине ФРГ расследование Херша прокомментировали очень сухо, заявив, что у них нет данных, подтверждающих его информацию. Но реакция Бундестага не заставит себя долго ждать, уверяют эксперты.

«Германия – одна из стран тесно связанных с Россией. США и Великобритания всегда предупреждали Германию о ее политике дружбы с Россией и зависимости от ее нефти и газа. В Германии сейчас раздвоение голосов. Пока Бербок и Партия Зеленых, точно также как Шольц и его приближенные, соглашаются на передачу танков и прочего на Украину, в Германии поднимаются антивоенные настроения», - сказал директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник.

Свою реальную обеспокоенность пока выразили только в Китае. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что подрыв «Северных потоков» оказал серьезное негативное влияние на мировой энергетический рынок и глобальную экологическую среду.

«Если отчеты о расследованиях Херша соответствуют действительности, это неприемлемо, и за подобные действия необходимо понести ответственность. Американская сторона должна отчитаться перед миром», - заявил официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Свою позицию по поводу причастности США к ЧП в Балтийском море неоднократно высказывали и в российском МИД. Ведь история помнит и другие случаи, когда штаты совершали подобные диверсии, но выходили сухими из воды. Например, организованный ЦРУ в 1983 году подрыв газопровода в Никарагуа.

«США в очередной раз лгут, ссылаясь на контроль Конгресса, смеются над прессой, которая задает вполне оправданные вопросы представителям власти и вопросы эти основаны и истекают от заявлений президента США», - подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова.

Никакой реакции на расследование Херша в лично от Байдена пока не было. Напротив, по мнению некоторых международных экспертов, если причастность США к диверсиям все-таки докажут, это может сыграть даже на руку американскому президенту.

«Внутри страны это никак не может навредить Байдену. Некоторые спекулируют, что Байден даже был рад выплывшей информации. И все это из-за истории с китайским шаром, в которой Байден проявил себя невероятно слабым, ненастоящим лидером. Так что внутри страны эта ситуация лишь поможет Байдену», - сказал Директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник.

Ожидать от президент США Джо Байдена признаний и раскаяний не приходится. Но в российском МИД уверены, что вопрос «Кто атаковал Северные потоки?» окончательно перешел в разряд риторических.