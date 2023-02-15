Житель Иловайска Сергей рассказал, как его семье пришлось выскочить из дома в чем были из-за обстрела боевиков

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Житель Иловайска Сергей рассказал, как его семье пришлось выскочить из дома в чем были из-за обстрела украинских боевиков.

«Мы находились на кухне, пили кофе, была яркая вспышка, комнату залило белым светом. Очень мощный хлопок с вибрацией. Был шум битого стекла. Мы в чем были с ребенком и женой выскочили в коридор. В коридоре стоял туман, думал, что дом горит», - сказал он.

Вооруженные формирования Украины обстреляли сегодня Иловайск. Предположительно, украинские боевики выпустили шесть снарядов из ракетных систем залпового огня HIMARS. В итоге повреждения получили железнодорожный вокзал и несколько частных домов. На крышу одного из пострадавших зданий забрался корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев и показал последствия обстрела.

Также Закурдаев побывал на вокзале и показал результаты попадания украинских снарядов. Вражеские снаряды ударили по локомотивному депо, всего зафиксировано три разрыва. В данный момент идут восстановительные работы.