Корреспондент «Звезды» показал последствия украинского обстрела Иловайска из HIMARS

Вражеские снаряды ударили по локомотивному депо, всего зафиксировано три разрыва. В данный момент идут восстановительные работы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Съемочная группа «Звезды» с корреспондентом Романом Закурдаевым во главе прибыла в Иловайск, который был обстрелян при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS украинскими боевиками.

«Кроме мирных кварталов Донецка, сегодня под обстрел попал и Иловайск. Из реактивных систем залпового огня HIMARS ударили по железнодорожной станции, по локомотивному депо. Тут серьезные разрушения. Толстые куски железа буквально разорвало на части», - прокомментировал корреспондент.

По его словам, всего было зафиксировано три воронки. Сейчас на месте обстрела идут восстановительные работы.

Тем временем в Минобороны России сообщают об уничтожении за сутки восьми украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и ЛНР.

Ранее съемочная группа Закурдаева показала кадры работы российских САУ «Мста-С» по опорному пункту украинских боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов