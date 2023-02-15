Корреспондент «Звезды» показал последствия украинского обстрела Иловайска из HIMARS
Съемочная группа «Звезды» с корреспондентом Романом Закурдаевым во главе прибыла в Иловайск, который был обстрелян при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS украинскими боевиками.
«Кроме мирных кварталов Донецка, сегодня под обстрел попал и Иловайск. Из реактивных систем залпового огня HIMARS ударили по железнодорожной станции, по локомотивному депо. Тут серьезные разрушения. Толстые куски железа буквально разорвало на части», - прокомментировал корреспондент.
По его словам, всего было зафиксировано три воронки. Сейчас на месте обстрела идут восстановительные работы.
Тем временем в Минобороны России сообщают об уничтожении за сутки восьми украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и ЛНР.
Ранее съемочная группа Закурдаева показала кадры работы российских САУ «Мста-С» по опорному пункту украинских боевиков.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов