Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео

Запись была сделана в 1986 году, но опубликована только сейчас, к 25-летию выхода фильма Кэмерона.

© Видео: Океанографический институт Вудс-Хоул © Фото: Океанографический институт Вудс-Хоул

Океанографический институт Вудс-Хоул опубликовал видео погружения подводными аппаратами «Джейсон-младший» и «Элвин» к обломкам знаменитого «Титаника». Запись был сделана 1986 году, но опубликована только сейчас - к 25-летию выхода одноименного фильма.

Для погружения институт разработал технологию обработки изображений и салазки с камерой, чтобы сделать первые снимки затонувшего судна, которое находилось на глубине примерно 3 000 метров.

Ранее режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон доказал неизбежность гибели героя Леонардо Ди Каприо в конце фильма. Для этого он обратился к ученым, которые воспроизвели сцену на деревянном обломке.