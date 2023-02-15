Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Запись была сделана в 1986 году, но опубликована только сейчас, к 25-летию выхода фильма Кэмерона.
© Видео: Океанографический институт Вудс-Хоул © Фото: Океанографический институт Вудс-Хоул
Океанографический институт Вудс-Хоул опубликовал видео погружения подводными аппаратами «Джейсон-младший» и «Элвин» к обломкам знаменитого «Титаника». Запись был сделана 1986 году, но опубликована только сейчас - к 25-летию выхода одноименного фильма.
Для погружения институт разработал технологию обработки изображений и салазки с камерой, чтобы сделать первые снимки затонувшего судна, которое находилось на глубине примерно 3 000 метров.
Ранее режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон доказал неизбежность гибели героя Леонардо Ди Каприо в конце фильма. Для этого он обратился к ученым, которые воспроизвели сцену на деревянном обломке.