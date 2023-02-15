В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции

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В госкорпорации напомнили, что ранее МЧС России попросило проводить космический мониторинг последствий землетрясений в Турции. Для этого задействованы все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга.

Ранее в Роскосмосе показали тектонический разлом на юго-востоке страны и кадры затопленного аэропорта Хатай из космоса.