В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
На кадрах отчетливо видно, какие здания оказались полностью разрушены.
© Фото: @roscosmos_gk, telegram
Роскосмос опубликовал снимки последствий землетрясения в городе Антакья провинции Хатай на юго-востоке Турции со спутника «Канопус-В» в своем Telegram-канале.
На кадрах можно увидеть разрушенные здания. При этом заметно, что в отличие от города Кахраманмараш, который оказался в руинах, в Антакье сохранилась большая часть домов и объектов инфраструктуры.
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