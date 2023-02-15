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В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции

Вероника Волосунова
14:26 15.02.2023
На кадрах отчетливо видно, какие здания оказались полностью разрушены.
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
© Фото: @roscosmos_gk, telegram
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Роскосмос опубликовал снимки последствий землетрясения в городе Антакья провинции Хатай на юго-востоке Турции со спутника «Канопус-В» в своем Telegram-канале. 

На кадрах можно увидеть разрушенные здания. При этом заметно, что в отличие от города Кахраманмараш, который оказался в руинах, в Антакье сохранилась большая часть домов и объектов инфраструктуры.

© @roscosmos_gk, telegram

В госкорпорации напомнили, что ранее МЧС России попросило проводить космический мониторинг последствий землетрясений в Турции. Для этого задействованы все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга.  

Ранее в Роскосмосе показали тектонический разлом на юго-востоке страны и кадры затопленного аэропорта Хатай из космоса.

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