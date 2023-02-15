Опубликованы кадры разбитого и оставленного опорного пункта националистов

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Минобороны России показали кадры разбитого опорного пункта украинских боевиков, занятого военнослужащими Центрального военного округа на территории Луганской Народной Республике. Мотострелки прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в ЛНР.

В ходе наступления российских военнослужащих вражеские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей. Даже вторая линия обороны украинских националистов не удержала прорыв российских военнослужащих, хотя была лучше укреплена.

Украинские боевики оставляли свои позиции в спешке, не успев забрать военное имущество и тела своих убитых. Прикрывая отход, они дистанционно заминировали район противопехотными минами «натовского» образца. Несмотря на это, мотострелки успешно закрепились на занятых рубежах и продолжили наступательные действия.

Ранее российские артиллеристы уничтожили засевших в укрытиях украинских боевиков из гаубиц Д-30. «Звезда» показала кадры работы гаубиц.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов