Артиллеристы огнем из гаубиц Д-30 уничтожили засевших в укрытиях украинских боевиков

После поражения целей расчеты ЦВО покидают позиции, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь врага.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов буксируемых 122-мм гаубиц Д-30 Центрального военного округа в зоне специальной военной операции. В описании к видео сказано, что артиллеристы уничтожили засевших в укрытиях украинских боевиков.

Чтобы не быть замеченными, бойцы прячут орудия в лесистой местности, а также накрывают их ветками. На кадрах показано, как корректировщик делает необходимые расчеты. Заряжание происходит в два приема - в лоток сначала досылается снаряд с взрывателем, а затем гильза с метательным зарядом. Раздается команда, производится выстрел, снаряд улетает в сторону врага.

Бойцы корректируют огонь с помощью беспилотника, его же камера фиксирует попадание. После поражения цели военнослужащие меняют позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.

Ранее мы писали, что на Запорожском направлении продолжается наступление ВС РФ при поддержке расчетов самоходных минометов «Тюльпан».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов