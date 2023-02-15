Задержание диверсанта СБУ силовиками показали на видео

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России продемонстрировала видео задержания агента Службы безопасности Украины, причастного к диверсиям на Московской железной дороге (МЖД). Так, в ролике, публикуемом ведомством, диверсант рассказал, что сотрудники СБУ шантажировали его, угрожая расправой дочери, живущей в Виннице.

Напомним, задержанный под видом беженца из Латвии проник в Россию для легализации и получения гражданства. Ночью по команде куратора СБУ он поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.



В настоящее время против агента СБУ возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Она предполагает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до 15 лет.